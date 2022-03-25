الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فن الإتيكيت في طلب المساعدة من الآخرين

أرشيفية
أرشيفية

قد يحتاج الإنسان في كثير من الأحيان إلى طلب المساعدة أو العون من أحد، ولكن كيف يمكن أن يقوم الإنسان بتقديم هذا الطلب، من غير أن يجرح نفسه، أو يجرح الآخرين، هذه السؤال يجيب عنه علم الاتيكيت من خلال عدد من القواعد التي يجب اتباعها قبل تقديم طلب المساعدة، وذلك بحسب ما ورد في موقع "inc".


 تجنب طلب الأشياء من أشخاص لم تكون معهم علاقة بعد:
ليس من الإتيكيت أن تتقدم بطلب شيء من شخص لا تربطك به علاقة مسبقة سواء كانت هذه العلاقة شخصية أو حتى علاقة عمل، أما الأشخاص الذين لا تربطك بهم علاقة مسبقة وأنت في حاجة إليهم فلابد أن تبني معهم جسر من الثقة أولا، وبعدها من الممكن أن تتقدم بطلب المساعدة التي تحتاج إليها. 

دائما اشكر الناس على أوقاتهم:
من المؤكد أن في المرة الأولى التي تتوجه فيها بطلب شيء فإنك تقدم عدد لا نهائي من الشكر، ولكن فن الاتيكيت يقول إن عملية الشكر التي تتم بعد إنجاز طلبك، أهم بكثير من كلمات الشكر، التي توجهت بها في البداية، ذلك لأن ما تريده قد تم بالفعل، فالشكر في هذه الحالة يعبر عن امتنانك الحقيقي للشخص الذي قدم لك المساعدة.

 

اختيار الكلمات المناسبة: 

الشخص الذي من المفترض أن يقدم المساعدة لك، ليس مضطرا للقيام بذلك، لذلك من المهم ألا تتحدث إليه بصيغة الأمر، وإنما حاول أن تختار الكلمات المناسبة التي تعبر عن طلبك بشيء من الذوق.

 

قدم شيء في المقابل:

إذا قام الشخص بإنجاز ما تريد، فمن الإتيكيت أن تقوم برد هذه التضحية في صورة هدية بسيطة من الأشياء التي تعرف أنه يحبها وتعبر له من خلالها عن امتنانك بالمساعدة التي قدمها لك.

طلب المساعدة شخصية الإنسان الاشخاص المساعدة علاقة شخصية

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على هامش الأزمة

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