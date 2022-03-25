انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة في أسوان.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه نظراً للقيام بأعمال تطهير بيارات محطات رفع صرف صحي الكرور وبركة الدماس، وهو ما سيترتب عليه قطع المياه بالكامل عن عدة مناطق على مستوى المدينة.

ويشمل انقطاع مياه الشرب والصرف الصحي المناطق التالية: طريق السادات بالكامل ــ المحمودية بالكامل ــ الكرور بالكامل ــ المدينة الصناعية القديمة بالكامل ــ حى العقاد بالكامل ــ نجع المحطة بالكامل ــ منطقة الحميات والمسلة الناقصة بالكامل ــ مدينة ناصر والتأمين الأهلية ومناطق شارع شاى العروسة بالكامل ــ عمارات المقاولون العرب وما خلفها بالكامل ــ عمارات الوادى وما خلفها بالكامل ــ بازار الرفاعى وما خلفه بالكامل ــ حى الشروق وحى الرضوان بالكامل).

وذلك لمدة عشر ساعات اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 25 / 3 /2022، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت غداً الموافق 26 / 3 / 2022.

لذا تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كانت استكملت اللجان المشتركة لمواجهة الاحتكار وضبط منظومة الأسعار جهودها تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المستمرة بمواصلة عمل هذه اللجان لإحكام السيطرة المطلوبة على الأسعار، والتأكد من جودة وصلاحية المعروضات والمنتجات المختلفة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية بجميع المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة شارك فيها مفتشى التموين وضباط مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة التى تم تنفيذها بالأسواق والمحلات داخل مناطق التأمين الصحى وكسر الحجر والصداقة الجديدة وأطلس والمحمودية عن تحرير 28 محضر لزيادة الأسعار وعدم وضع لوحات توضيحية بقوائم الأسعار للسلع المختلفة، كما تم تحويل 4 تجار للنيابة العامة لنقص الأوزان ، بجانب بيع دقيق مجهول المصدر وعدم إعلان الأسعار، فضلاً عن غلق أحد المخابز الفينو لعدم الالتزام بالأسعار والأوزان التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤخراً.