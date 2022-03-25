الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تقدم خدمات طبية لـ 1793 حالة بقرية الفرجاني

خدمات طبية وعلاجية
خدمات طبية وعلاجية لصحة المنيا بقرية الفرجاني ببني مزار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
 

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أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بنى مزار، يومي 23 و24 من مارس الجاري، بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1793 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
 

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من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، حيث تم إجراء 325  حالة جراحة و503  حالة اطفال  و245  باطنة  و 141   قلب و109 نساء و102  اسنان و210  جلدية و118 حالة انف واذن و40 تنظيم اسرة، الى جانب انه تم عمل 170 تحاليل مختلفة وعمل  36 حالة موجات صوتيه، وعمل 9 رسم قلب وعمل 4 حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ  115  متردد،  وتم إجراء خلع اسنان لـ 5  حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 115 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ  115 متردد، وتم استخدام 3 عيادات متنقلة وباقي العيادات داخل مقر الوحدة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية كانت قد نظمت قافلة طبية بقرية صندفا بمركز بنى مزار، يومي 21 و22 من مارس الجاري، بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1949 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان بمختلف التخصصات، حيث تم فحص 348 حالة جراحة، 488 حالة أطفال، 235 باطنة، 137 قلب، 148 نساء، عدد 125 اسنان، 227 جلدية، 182 حالة انف واذن، 59 حالة تنظيم اسرة، بالإضافة انه تم اجراء 191 تحاليل مختلفة، وإجراء 33 حالة موجات صوتية واجراء 9 حالات أشعة سينية ورسم قلب لـ9 حالات و كشف مبكر للضغط والسكر، 125 متردد وتم إجراء خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان وتحويل 49 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 96 متردد وتم استخدام عدد 10 عيادات متنقلة.

صحة المنيا خدمات طبية وعلاجية لـ 1793 حالة بقرية الفرجاني ببني مزار الدكتور محمود خليفة الدكتور محمد نادي

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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