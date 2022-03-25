التحقيق في مصرع شاب داخل حمام منزله في بسيون

تباشر النيابة العامة بالغربية، تحقيقاتها في مصرع شاب داخل الحمام أثناء استحمامه، بمنزله في قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، كما كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة.

وشهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما إثر اختناقه داخل الحمام بسبب استنشاق بخار الماء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى بسيون بوصول شاب يُدعى "ا.ح" - 17 سنة - طالب بالصف الأول الثانوي لمستشفى بسيون جثة هامدة.

وتبين من الفحص، أنه أثناء استحمامه في حمام منزله استنشق بخار الماء ولقى حتفه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.