الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع شاب داخل حمام منزله في بسيون

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بالغربية، تحقيقاتها في مصرع شاب داخل الحمام أثناء استحمامه، بمنزله في قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، كما كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة.

وشهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما إثر اختناقه داخل الحمام بسبب استنشاق بخار الماء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز بسيون بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى بسيون بوصول شاب يُدعى "ا.ح" - 17 سنة - طالب بالصف الأول الثانوي لمستشفى بسيون جثة هامدة.

وتبين من الفحص، أنه أثناء استحمامه في حمام منزله استنشق بخار الماء ولقى حتفه في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

الصف الأول الثانوي الغربية تحقيقات مصرع شاب الإجراءات القانونية محافظة الغربية النيابة العامة مستشفى بسيون

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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