الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات مع المتهم بسرقة مكتب الموسكى: استخدم أسلوب التسلق

جريدة الدستور

كشفت تحقيقات نيابة الموسكى الجزئية، عن أن المتهم بسرقة مبلغ مالى من داخل أحد المكاتب بنطاق دائرة القسم، اعترف بأنه كان يقوم ببعض أعمال الحدادة بالمكتب محل البلاغ وعلمه بوجود مبالغ مالية بداخله، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ وتمكن من ارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر النافذة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة. وتبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من صاحب مكتب لتجارة الملابس كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب ملكه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد- مقيم بدائرة القسم" وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته بالتحريات أيدها، وأقر بأنه نظرًا لسابقة قيامه ببعض أعمال الحدادة بالمكتب محل البلاغ وعلمه بوجود مبالغ مالية بداخله اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ وتمكن من ارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر النافذة.

 

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