خطة التأمين «الطبية» لمباراة مصر والسنغال.. 19 سيارة إسعاف و7 فرق داخل الملعب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لمباراة مصر والسنغال، التي تقام اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن خطط الوزارة لتأمين جميع الفعاليات والأنشطة ذات التجمعات، في إطار الحرص على سلامة وصحة المشاركين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وحفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخطة تتضمن تمركز 19 سيارة إسعاف داخل الاستاد وفي محيطه، حيث تم توزيع 3 سيارات داخل الملعب، وسيارتين خلف كل مدرج داخل الملعب، بإجمالي 8 سيارات (2 خلف المقصورة الرئيسية، 2 خلف المركز الإعلامي، 2 خلف مدرج الثالثة يمين، 2 خلف مدرج الثالثة يسار )، كما تتمركز سيارتي إسعاف أمام كل بوابة من بوابات الملعب، بإجمالي 8 سيارات.

وأوضح عبدالغفار أن الخطة تتضمن تواجد 7 فرق طبية داخل الملعب، لتقديم الدعم الطبي اللازم حال الحاجة له، فضلاً عن توفير كراسي متحركة، لافتاً إلى رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات المتواجدة في محيط الاستاد.

و لفت عبدالغفار إلى أن الخطة تشمل تواجد 4 فرق من قطاع الطب الوقائي بالوزارة للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين المباراة، والتي تتضمن التأكد من تلقي كافة الحاضرين للقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتأكد من التزام الجماهير والضيوف المشاركين بارتداء الماسكات طوال فترة حضور المباراة وتواجدهم بالغرف.

وأضاف عبدالغفار أن الخطة تتضمن الإشراف على تطهير الأسطح بالمدرجات وتوفير مطهرات اليدين بشكل مستمر في أماكن واضحة للجمهور.