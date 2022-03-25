الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل أوقاف الأقصر يجري جولة مرورية على المساجد بمركز الزينية

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر

أجرى الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم الجمعة، جولة مرورية على المساجد، وجميعهم بمركز ومدينة الزينية التابعة لمحافظة الأقصر، وقد تم التنبيه بما هو لازم.

وشملت الجولة المساجد التالية: مسجد الفيايضة، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد علي عبد الحليم، ومسجد السلام، ومسجد الرحمن بالوحدة المحلية بالزينية قبلى، ومسجد الرحمن بمدافن المدامود. 

كما تضمنت الجولة المرورية لوكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر المساجد التالية أيضًا: مسجد التقوى بالجرادات بالمدامود، ومسجد القضا بنجع القضا بالمدامود، ومسجد أبوطربوش بنجع أبوطربوش.

وجاء ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية،  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من بين مفردات هذا الدور المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد على مستوى المديرية.

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