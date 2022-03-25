طوارئ في كفر الشيخ تحسبا لموجة شديدة من الطقس السيئ

أعلنت محافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى في كافة أنحاء المحافظة، تحسبا لتعرضها لموجة من الطقس السيئ وخاصة مدن السواحل الشمالية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز لمتابعة الوضع أولا بأول.

فيما أعلنت إدارة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ عن توقف الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.

ومن جانبه، ناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول.

وأصدر محافظ كفرالشيخ، تعليمات لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بالاستعداد على مدار 24 ساعة عمل، وذلك من أجل مواجهة موجة الأمطار والسيول والطقس السيئ التي قد تحدث في أي وقت.

ووجّه محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة والجهات المختصة بإجراء أعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وصفايات الأمطار للتأكد من صلاحيتها وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والتأكد من جاهزية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة من أجل كسح مياه الأمطار والاستعداد لأي طارئ قد يحدث بعد ذلك.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين لمواجهة انتشار الفيروس.