إيطاليا تستقبل 67 ألف لاجئ أوكرانى منذ بدء الأزمة

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيز، اليوم الجمعة، إن إيطاليا استقبلت حتى الآن 67 ألف لاجئ قادم من أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضافت لامورجيز - وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" - أن 90% من هؤلاء اللاجئين هم أمهات وأطفال، بالإضافة إلى 5 آلاف رجل، موضحة أن عدد اللاجئين الذين يصلون يوميا يتراوح ما بين 3 و 4 آلاف شخص.

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية الأخرى سجلت تراجعا في تدفقات اللاجئين الأوكرانيين إليها، مشددة على أنه في حالة سقوط مدن غربية مثل لفوف وأوديسا، فإن تدفقات اللاجئين سوف تكون كبيرة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن الهجمات العسكرية الروسية على أوكرانيا تعيد أوروبا إلى الوراء.

وأوضح ماتاريلا أن "الاعتداء الروسي غير المبرر على الشعب الأوكراني يجر أوروبا إلى الوراء إلى وقت المذابح والتدمير والتهجير القسري، والتي كان من المفترض ألا تحدث منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف رئيس إيطاليا أن الهجمات على كييف تضرب أسس الديمقراطية التي تجددت من خلال النضال ضد النازية والفاشية، والتأكيد على قيم التحرير التي ناضلت المقاومة الأوروبية من أجلها، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يقف اليوم بجانب الشعب الذي يتعرض للهجوم.