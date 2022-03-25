«تعزز الاقتصاد الأخضر».. تفاصيل تنفيذ أول مدينة مستدامة في مصر

أبرزت مجلة "أريبيان بزنس"، منصة قطاع الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط، بمشروع مدينة "Nexgen" المستدامة في شرق القاهرة، والتي تم التخطيط له من قبل شركة "URB" العالمية الرائدة في تطوير المدن مستدامة (ومقرها دبي)، مشيرة إلى أن المشروع سيكون أول مدينة إيجابية مناخياً في العالم تنتج طاقة وطعامًا متجددين ونظيفين أكثر مما تستهلكه.

وأوضحت المجلة في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن مشروع المدينة المستدامة في مصر يخطط لإنشاء أول مدينة في العالم خالية من الانبعاثات الضارة، أو ما يعرف بمدن صفرية انبعاث الكربون (تخفيض الانبعاث إلى قرابة الصفر)، ما يساعد في تطوير بيئة حضرية ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة في إطار المواجهة العالمية للتغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وذكرت أن المشروع الذي تبلغ مساحته 580 هكتارًا، ويوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، سيوفر 9 آلاف وحدة سكنية مناسبة جميع مستويات الدخل بمجرد اكتماله، ومخطط لاستيعاب 35 ألف نسمة، موضحة أن المدينة تم تصميمها لتوفير الغذاء والطاقة والأمن المائي مع خلق اقتصاد أخضر بهدف تعزيز السياحة البيئية.

وأضافت "سيخلق المشروع الآلاف من فرص العمل ، مع تركيز غالبية الأدوار على صناعات التكنولوجيا الخضراء مثل تكنولوجيا الأغذية وتكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المياه وتقنية النفايات ، وبالتالي خلق اقتصاد أخضر دائري للمدينة، فضلا عن تعزيز السياحة البيئية والطبية، وسياسة البيع بالتجزئة، إلى جانب زيادة فرص التعليم الترفيهي"، مشيرا إلى أن تلك الخدمات والمرافق الترفيهية ستحول المدينة إلى وجهة فريدة للزوار.

وأشارت إلى أن مرافق المدينة تشمل منتجعًا بيئيًا من فئة 5 نجوم وفندقا فخما ومركزًا لزوار السياحة البيئية ومركزًا للمحمية الطبيعية، فيما تشمل المرافق الطبية "قرية التوحد" ومركزا لإعادة التأهيل، فضلاً عن العيادات في مختلف التخصصات الطبية.

ونقلت المجلة عن الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة URB، بهراش باقريان: “لم يعد إنشاء جيلا قادما من مدن صفرية الانبعاثات، التي توفر غذاءا وطاقة ومياه متجددة ونظيفة، مجرد خيار، بل إنه أصبح ضرورة حتمية في وقتنا الحالي. ومدينة Nexgen المستدامة تمثل التطور التالي في المدن المستدامة التي توفر حلولًا مبتكرة متعددة الوظائف للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع وضع أعلى معايير الاستدامة لبناء مدن مرنة وصالحة للعيش".

ولفتت المجلة في ختام تقريرها إلى أن “الأمن الغذائي حاليًا يؤثر على واحد من كل أربعة من سكان العالم، وهذا المشروع يوفر أحدث الحلول التي تعالج العلاقة الحاسمة بين الغذاء والطاقة والمياه والنفايات”.