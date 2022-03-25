وفد «صحة النواب» يواصل جولاته في الأقصر بزيارة مستشفى طيبة

تفقد الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب للدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، مستشفى طيبة في إسنا بالأقصر.

واستقبل الدكتور محمد عيد، مدير المستشفى، الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية داخل أروقة المستشفى وطوابقها والتي تشمل ٦ طوابق بمختلف التخصصات وتحتوي على ٧٦ سريرا داخليا.

هذا وتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الأقصر، للوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني ٣ أيام يتفقد خلالها الوفد مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد وكذلك عدد من المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظة.