أسعار زيت الطعام في السوق اليوم الجمعة.. استقرار السوق المحلي وارتفاع العالمي

استقرت أسعار زيت الطعام في القيمة السعرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 مارس 2022، بالأسواق المحلية لدى التجار.

لأسعار زيت الصويا المكرر، وزيت الأولين، وزيت عباد الشمس المكرر، على الصعيد المحلي.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد زادت عقود شهر أبريل لتداول زيت النخيل وزيت الأولين في إغلاق الجلسة الصباحية لتداولات الجمعة ببورصة ماليزيا.

أسعار زيت الطعام

استقرت أسعار زيت عباد الشمس المكرر ليسجل سعر الطن 33,000 جنيه، كما استقر سعر زيت الأولين في السوق المحلي، ليسجل سعر الطن 31,000 جنيه ، واستقرت أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي، لتسجل القيمة الشرائية للطن 35,000 جنيه.

أسعار الزيت للمستهلك الجمعة 25 مارس 2022

وثبتت أسعار الزيت للمستهلك اليوم، إذ سجل سعر زيت الذرة (800 مل) 40 جنيهًا، وسجل زيت عباد الشمس (2.2 لتر) نحو 80 جنيهًا، فيما سجل زيت عباد الشمس (800 مل) 36 جنيهًا.

أسعار الزيت بالبورصات العالمية

العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي

ارتفع عقد أبريل لتداول زيت الأولين الماليزي، إذ بلغت قيمته 1710 دولارًا للطن، بزيادة 5 دولارات، في إغلاق الجلسة الصباحية ببورصة ماليزيا

العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

زاد عقد أبريل لتداول زيت النخيل الماليزي، بمقدار 5 دولارات، في إغلاق الصباحية ببورصة ماليزيا للمشتقات، وبلغت قيمته 1707.5 دولار للطن.

أسعار زيت الطعام

كان قد أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، لافتاً إلي أن الانطلاق سيكون من محافظة الجيزة، بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش افتتاح معرض أهلًا رمضان بشارع فيصل، أن هذا المعرض نتاج تعاون ما بين وزارتي التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية، مشيدًا بتجهيز المكان بشكل لائق لاستقبال زوار المعرض.

وأوضح الوزير أن المنتجات المعروضة تباع بأسعار اقل من الجملة، كما أنها أقل من الماضي، وهذا مجهود من الشركات العارضة، مشيرًا إلى أن السلع المعروضة ذات جودة عالية سواء اللحوم أو الدواجن أو كافة المنتجات الأخري من دقيق أو سمن أو زيوت، وكذلك ياميش رمضان، مشيرًا إلى أن هناك زبيب مصري وياميش مصري بأسعار مناسبة للمواطن.

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ووجه المصيلحى الشكر إلى كافة الشركات العارضة سوء كانت الشركات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وايضا الغرف التجارية، مؤكدًا أن كثيرًا من التجار مستعدين مد ايديهم لخفض الأسعار.

وأكد أن كافة الجهات في الدولة تعمل جاهدة في الحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك توفر في السلع الغذائية ومحافظين على الاحتياطي الاستراتيجي.