غرفة عمليات وارتكازات أمنية.. خطة «الداخلية» لتأمين مباراة مصر والسنغال

انتهت أجهزة الأمن من استعداداتها لتأمين مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، والتي تقام مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، من خلال خطة أمنية عالية المستوى، والتي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وتعتمد الخطة التي يشرف على تنفيذها رجال الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، على تعيين عدد من الارتكازات الأمنية أمام الاستاد والشوارع المؤدية إليه، من خلال انتشار مكثف لرجال العمليات الخاصة بمداخل الاستاد، فضلا عن انتشار عدد من رجال البحث الجنائي بمحيط الاستاد لملاحظة الحالة الأمنية، ورصد كل ما من شأنه الإخلال بالجو العام للمباراة والأمن.

كما تعتمد الخطة على تأمين خطوط سير فريق السنغال وطاقم الحكام من الفندق إلى ملعب المباراة من خلال عناصر القوات القتالية، والأقوال الأمنية المتحركة، بالاشتراك مع رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة.

كما قام رجال الإدارة العامة للمرور بوضع الخطة المرورية اللازمة، لتسيير حركة المرور وقت دخول الجماهير وخروجها حال حدوث أي تكدس مروري.

كما تم تخصيص غرفة عمليات لمراقبة محيط الاستاد بالكامل وملاحظة الحالة الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وقت الحالات الطارئة.