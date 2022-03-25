ضبط 118 طن أغذية قبل بيعها بأكثر من سعرها بالسوق السوداء

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبوطات ما يقرب من 1654 طن مواد غذائية وغير غذائية.

ونجحت الجهود فى مجال حجب السلع الإستراتيجية في ضبط ما يقرب من 127 طن سلع غذائية مختلفة و27000 عبوة زيت طعام، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 1286 طن دقيق مدعم، وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 118 طنا.