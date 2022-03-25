«ترافل آند تور»: مصر تقدم أفضل خدمة ورعاية للسياح

قالت مجلة "ترافل آند تور وورلد" السياحية العالمية، إن مصر تعمل على زيادة حركة السياحة الوافدة من بريطانيا، وجذب المزيد من السياح من السوق البريطاني خلال موسمي الربيع والصيف، مشيرة إلى أن هذه الفترة تعتبر الأفضل ليقوم السائح الإنجليزي خلالها بقضاء عطلته في البلاد.

ولفتت المجلة العالمية الي أن السوق البريطاني يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة في مصر، مضيفة أن الحكومة المصرية تعمل على تقديم أفضل خدمة ورعاية لجميع سائحيها والرقي بمستوى الضيافة إلى المعايير العالمية بغض النظر عن الوضع الذي تعيشه الدولة.

وأبرزت المجلة إشادة مسئولو اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية "ABTA"، بالقرارات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار بشأن تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى البلاد، لاسيما بعد قرار الحكومة البريطانية رفع القيود السياحية عن الجزء الجنوبي من جنوب سيناء والفيوم، حيث أصبح من الممكن للسياح البريطانيين زيارتهم في أي وقت يحب.

وأشارت إلى اللقاء الذي عقده مؤخراً وزير السياحة والآثار خالد العناني مع مسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانية في زيارته الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن، لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني.

وأضافت المجلة السياحية، أن وزير السياحة عقد -أيضًا- اجتماعات مكثفة أخرى مع عدد من منظمي الرحلات السياحية الذين يتعاملون مع الوجهة السياحية المصرية في إطار زيارته القصيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "اراب نيوز" أن مصر تسعى لجذب المزيد من السياح البريطانيين، بعد قرار الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى الجزء الجنوبي من محافظتي جنوب سيناء والفيوم، وذلك بعد أن رفعتهم من قائمة مناطق السفر للضرورة القصوى، مشيرة إلى أن مصر تعد وجهة مفضلة

وأشارت الصحيفة إلى لقاء وزير السياحة والآثار خالد العناني بوزير الدولة البريطاني للسياحة والتراث والرياضة والمجتمع المدني، نيجيل هوديستون، في إطار زيارته القصيرة للعاصمة البريطانية لندن؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا.