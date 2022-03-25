التحفظ على جثة مجهول الهوية في الزقازيق.. وجهود مكثفة لكشف اللغز

قامت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، اليوم الجمعة على جثة لشخص مجهول الهوية عثر عليها بمنطقة المنتزه بدائرة قسم أول الزقازيق، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

كان قد تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية بأحد الشوارع بدائرة قسم أول الزقازيق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق، لموقع البلاغ بالفحص تبين العثور على جثة لشخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر بمنطقة المنتزه ولم يعثر معه على متعلقات شخصية، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة قبل نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وجارى تحرير محضر بالواقعة.