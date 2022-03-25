الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. عمرو عرفة يبدأ مونتاج «أحلام سعيدة»

أحلام سعيدة
أحلام سعيدة

يعكف المخرج عمرو عرفة على إنهاء أعمال المونتاج للحلقات الأولى من مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة الفنانة يسرا، استعدادًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، وذلك تزامنًا مع استكمال تصوير العمل الجديد.

وحصل طاقم العمل على إجازة نهاية الأسبوع الماضي وعاد لاستكمال التصوير، وبالفعل صور الفريق مجموعة كبيرة من المشاهد خلال الفترة الماضية، وقارب عمرو عرفة على مونتاج الحلقات العشر الأولى من المسلسل بالتزامن مع التصوير باستديو الأهرام، حيث يخطط فريق العمل للانتهاء من التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة «أحلام سعيدة» مع الفنانة يسرا عدد كبير من النجوم منهم: الفنانة غادة عادل، انتصار، نبيل نورالدين، عماد رشاد، مي كساب، شيماء سيف، وعدد آخر من النجوم، وهو من إنتاج العدل جروب، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

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