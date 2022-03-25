روسيا تعاقب «دولًا غير صديقة» بإجراء مالى

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن أن تقييد الأموال التي يمكن تحويلها لدول غير صديقة هو رد على تجميد احتياطيات روسيا.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن كل احتياطيات الذهب الروسية موجودة بخزائن داخل روسيا، وفقًا لوكالة «نوفوستي» الروسية.

وأشار البنك المركزي إلى أنه لا يصدر الذهب من البلاد، وإنما يحتفظ به في خزائن تابعة للجهات الرقابية على الأراضي الروسية.

وفى السياق ذاته، قالت الجهات الرقابية، في بيانٍ، إن كل احتياطي روسيا من الذهب ومن العملات الأجنبية موجود في خزائن البنك المركزي الروسي على الأراضي الروسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، عن أن العقوبات الأمريكية الحالية ضد روسيا تسري على أي تعاملات بالذهب تتعلق بالبنك المركزي الروسي.