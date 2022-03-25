الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة عامل إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أثناء تطهيرها

وفاة عامل إثر سقوطه
وفاة عامل إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة بعد إصابته إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أثناء تطهيرها بشارع أبو هميلة بالعياط بعد مرور يومين، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب، يفيد بلاغاً بسقوط أحد الأشخاص داخل بالوعة صرف صحي بشارع أبو هميلة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل العقيد هشام بهجت مفتش مباحث قطاع الجنوب، والمقدم أحمد ماهر رئيس مباحث مركز العياط، وتبين أنه أثناء قيام "هشام أ" 23 سنة، عامل بتطهير بالوعة صرف صحي اختل توازنه وسقط بداخلها وتم نقل المصاب إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال ذلك.

وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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