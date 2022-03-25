حبس متهمين بقتل سائق توك توك لسرقته ببدر 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بـ حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بقتل سائق توك توك لسرقته ببدر.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) بأنه حال سيره بدائرة القسم عثر على جثة شخص بالطريق.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "سائق توك توك" مقيم بدائرة القسم وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم وبحوزته "مبلغ مالي".. وأثناء الفحص حضر 3 من زملاء المتوفى بالسكن وأقروا بنزول المجنى عليه من محل إقامتهم، كما أضاف أحدهم بمشاهدته ليلا حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته وبصحبته أحد الأشخاص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث الجنائية، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أقرا باعتزامهما سرقة إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن قائدها، وفى سبيل ذلك قاما بشراء (2 قطعة سلاح أبيض "سكين") من أحد الباعة الجائلين، وفور مشاهدتهما للمجنى عليه أثناء سيره بالمركبة قاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما، وفور وصولهما قاما بتهديده بإستخدام الأسلحة البيضاء فى محاولة منهما لسرقته كرهاً عنه، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته المنوه عنها والتى أودت بحياته، واستوليا منه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار.

كما تم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكن أحدهما وأقرا بتصرفهما فى المركبة المشار إليها بالبيع لعميليهما " سيئ النية" (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.