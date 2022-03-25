الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر هارب من «مؤبد» بحلوان

مسجل خطر
مسجل خطر

قررت جهات التحقيق، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة بيضاء ومواد مخدرة بقصد الاتجار بحلوان وهارب من حكم بالمؤبد. 

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد عاكف رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة، يُفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيادة المقدم إبراهيم سليم رئيس المباحث من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من “مخدر الهيروين – مبلغ مالى – سلاح أبيض (كتر) – هاتفين محمول”.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، كما اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه ، والسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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