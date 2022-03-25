الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت الطرق الرئيسية في محافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة المرور، وسط تواجد الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة السيارات بسبب الشبورة المائية.

وسادت حالة من السيولة المرورية بميادين وشوارع وسط البلد، كما ظهرت سيولة في الحركة المرورية في الطريق المتجه إلى القاهرة الجديدة، وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبري الجديد المؤدي إلى كوبري أكتوبر ومدينة نصر.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

ويشهد الطريق الدائري سيولة مرورية للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي، وشهد شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، سيولة مرورية، أمام المتجه إلى الدائري الأوسطي وطريق العين السخنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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