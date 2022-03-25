تفاصيل القبض على ربة منزل قتلت طفلتها بالسم فى بولاق الدكرور

تمكنت مباحث بولاق الدكرور من إلقاء القبض على ربة منزل لقيامها بقتل طفلتها الرضيعة بوضع أقراص علاج الصرع داخل اللبن.

جرى إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وبينت التحريات أن المتهمة تعاني من مرض واضطرابات نفسية.

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد إشارة من المستشفى تفيد باستقبال رضيعة جثة هامدة وادعاء سقوط من أعلى السرير، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار لمادة سامة داخل فمها وكذب رواية والدها مرافق الحالة.

وعلى الفور أمر اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب، وبالفحص وسؤال والد الطفلة أفاد بسقوطها من أعلى السرير وبتضييق الخناق عليه ومواجهته بما أسفر عنه تقرير مفتش الصحة بوجود مادة سامة بفم الطفلة، أقر بقيام والدتها تعاني من اضطرابات نفسية بوضع أقراص علاج الصرع الخاصة بها للرضيعة في اللبن، وعند محاولته إسعاف نجلته لقيت مصرعها أثناء نقلها إلى المستشفى وأقر بقيامه باختلاق قصة واقعة سقوطها من أعلى السرير؛ لإبعاد الشبهة الجنائية عن زوجته بسبب مرضها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.