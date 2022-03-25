الجمعة 25 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سباك ينهى حياة جاره بالوراق بسبب خلافات الجيرة

قتل
قتل

شهدت منطقة الوراق جريمة مأساوية عندما أقدم سباك كان في حالة سكر، على إنهاء حياة جاره بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، وعند مطاردة الأهالي له سقط من أعلى عقار فأصيب المتهم بكسر في الساق، وتم القبض عليه وإخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد بوقوع جريمة قتل بالوراق. 

وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد مروان مشرف مفتش مباحث قطاع الشمال وتبين قيام سباك بطعن جاره بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما وعند تجمع الأهالي؛ لمحاولة ضبطه أعلي سطح أحد العقارات كسرت ساق المتهم. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق من ضبطه وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب الذي تبين أنه كان في حالة سكر إلى المستشفى تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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