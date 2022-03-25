محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على ضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية أو غير المرخصة، كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع جميع المنشآت التي لا تلتزم بالسلامة والصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على جميع المخالفين.

وفي هذا الصدد، شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحلات والمنشآت التجارية استهدفت الحملة شوارع الامير لؤلؤ، الاسناوي، القفال، نجع العرب، منطقة مينا البصل وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٣ منشآت، وتحرير عدد ٣٦ محضرا متنوعا ما بين صحة وبيئة وأمن صناعي ورصد بيئي، كما تم ضبط مصنع مخالف لإدارته دون ترخيص، والتحفظ على ١.٥ طن من المعسل مجهول المصدر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، كما تم ضبط كمية كبيرة من الإشغالات المخالفة وعربات الباعة الجائلين.

شارك في الحملة إدارات إشغال الطريق والرصد البيئي ومديرية التموين والصحة والأمن الصناعي والطب البيطري، التفتيش الصيدلي، وشركة الصرف الصحي والمياه، والرصد البيئي بالمحافظة.

وكان قد أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على الدور الفعال الذي تقوم به مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد في جميع المجالات واستمرار حملات التفتيش الدوري على جميع المنشآت بالمحافظة، حيث قامت مديرية القوى العاملة بالتفتيش على عدد 374 منشأة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين، وعمل 52 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفرت عن تحرير 346 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 147 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

يأتي ذلك في إطار الحملات الرقابية المستمرة بجميع أحياء الإسكندرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.