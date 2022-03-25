صحيفة إماراتية: أبوظبى تسعى لتحقيق «الحياد المناخى» بحلول 2050

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، إن أبوظبي تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 عبر خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان "آليات فاعلة لأهداف سامية" - أن جدول أعمال اجتماع مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة في العام الجاري، تضمن مقترحا حول الهيكلية الجديدة للمجلس في دورته 2022 - 2025، بالإضافة إلى مستجدات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأشارت إلى أن اجتماع المجلس، يأتي ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتقييم تنفيذ توجهات الدولة ومبادراتها في مجال العمل المناخي، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين، للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.