الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

9.5 مليار جنيه «توفير» بفاتورة كهرباء الشوارع.. «شعراوي» يكشف السبب

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من تنفيذ بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومي لترشيد وتطوير إنارة الشوارع بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع في جميع المحافظات حيث تم الانتهاء من تركيب 3 ملايين و60 ألف كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة والطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه، موضحاً أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه في توفير 9.5 مليار جنيه  في فاتورة الاستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع.

وأشار شعراوي إلى أن مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة، مؤكدا أهمية المشروع في تحسين خدمة الإنارة داخل المدن والقرى المصرية وبين المحافظات، وإحكام الأمن في الشارع المصري وتحقيق وفر في فاتورة استهلاك الكهرباء، ودعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية.

وأوضح  أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة في الشوارع والطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً في الطاقة وأكثر كفاءة، مؤكداً إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم استخدامها في أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية.

وقال شعراوي إن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و100 وات في جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا وتوصل وتفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام في كل محافظة.

ولفت  إلى أن محافظات قنا والشرقية والقاهرة وقنا وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الأعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 234 ألف كشاف، وفى الشرقية 219 ألف كشاف، وفى القاهرة 212.5 ألف كشاف، وسوهاج 186 ألف كشاف، والغربية 182 ألف كشاف، والدقهلية 181 ألف كشاف، وأسيوط 155 ألف كشاف.

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وائل لطفي

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