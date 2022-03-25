الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون»: الاستراتيجية الدفاعية الجديدة ستصنف روسيا على أنها تشكل تهديدا خطيرا

كولين كال
كولين كال

أعلن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشؤون السياسات، كولين كال، أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنتاجون ستصنف روسيا على أنها تشكل تهديداً خطيراً، ولكن ليس طويل الأمد مثل الصين.

وأوضح كال في تصريحات صحفية أن روسيا ستخرج من الصراع في أوكرانيا أضعف عسكرياً واقتصادياً، وأضعف سياسياً وجيوسياسياً، وأكثر عزلة، وفقا لشبكة “يو إس” الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تساعد في القبض على الروسي يفغيني جلادكيخ المتهم في الولايات المتحدة "بشن هجمات سيبرانية".

وحسب السلطات الأمريكية، فإن المواطن الروسي متورط في الهجمات على المؤسسات والمنشآت الحيوية للبنية التحتية الأمريكية في عامي 2017 و2018.

وقالت الخارجية الأمريكية إن جلادكيخ وأعوانه قاموا باختراق الأنظمة الالكترونية لمصفاة نفطية لشركة أمريكية خلال الفترة بين مايو وسبتمبر عام 2017.

وتدعي واشنطن أن المواطن الروسي كان موظفا في منظمة أبحاث تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وزارة الدفاع الأمريكية وكيل وزارة الدفاع الاستراتيجية الدفاعية روسيا الصين

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على هامش الأزمة

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