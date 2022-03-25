«البنتاجون»: الاستراتيجية الدفاعية الجديدة ستصنف روسيا على أنها تشكل تهديدا خطيرا

أعلن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشؤون السياسات، كولين كال، أن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنتاجون ستصنف روسيا على أنها تشكل تهديداً خطيراً، ولكن ليس طويل الأمد مثل الصين.

وأوضح كال في تصريحات صحفية أن روسيا ستخرج من الصراع في أوكرانيا أضعف عسكرياً واقتصادياً، وأضعف سياسياً وجيوسياسياً، وأكثر عزلة، وفقا لشبكة “يو إس” الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تساعد في القبض على الروسي يفغيني جلادكيخ المتهم في الولايات المتحدة "بشن هجمات سيبرانية".

وحسب السلطات الأمريكية، فإن المواطن الروسي متورط في الهجمات على المؤسسات والمنشآت الحيوية للبنية التحتية الأمريكية في عامي 2017 و2018.

وقالت الخارجية الأمريكية إن جلادكيخ وأعوانه قاموا باختراق الأنظمة الالكترونية لمصفاة نفطية لشركة أمريكية خلال الفترة بين مايو وسبتمبر عام 2017.

وتدعي واشنطن أن المواطن الروسي كان موظفا في منظمة أبحاث تابعة لوزارة الدفاع الروسية.