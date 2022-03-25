انخفاض سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 25-3-2022 مقابل الجنيه

سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 25 -3 -2022 مقابل الجنيه للشراء والبيع، حيث شهد سعر صرف الدولار إنخفاض ملحوظ عن مستوى أسعار الأمس وبلغ 18,33 جنيه، خلال فترة التعاملات الصباحية مع أول أيام الإجازة الأسبوعية للبنوك المصرية، بعد أيام من الإرتفاع فى معدلات أسعار الصرف عقب اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا برفع أسعار الفائدة وتبعها تعويم جديد لسعر الجنيه للشراء والبيع.



سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بالإضافة إلى ما سبق، انخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشراء مقابل الجنيه بمقدار خمسة قروش وبلغ 18,26 جنيه بينما استقر سعر الدولار للبيع عند مستوى 18,32 جنيه بانخفاض عشرة قروش بعد أيام قليلة من قرار التعويم.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك



سعر الدولار فى مصر، كذلك، كشفت بيانات التداول استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى عدة بنوك حكومية ومنها البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الدولار للشراء 18,29 جنيها بينما استقر عند سعر 18,39 للبيع مقابل الجنيه.

كما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء في بنك مصر 18,32 جنيها فيما استقر سعر البيع عند 18,42 جنيها وهو نفس سعر تعاملات نهاية الأسبوع.

أسعار صرف الدولار خلال التعاملات

فى السياق، انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء فى بنك الإسكندرية خلال التعاملات وبلغ 18,27 جنيها بينما بلغ سعر البيع 18,37 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء في بنك القاهرة عند 18,32 جنيها بنفس سعر البنك المركزي، بينما بلغ سعر 18,42 جنيها للبيع وهو نفس سعر تعاملات الأمس.



أسعار الدولار في البنوك الاستثمارية

كما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى عدد من البنوك الاستثمارية، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء في بنوك البركة والتجاري الدولي والأهلي الكويتي عند سعر 15,25 جنيها للشراء بينما بلغ 18,35 جنيها للبيع.

وأيضا بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء في مصرف أبوظبي 18,32 جنيها بينما استقر سعر بيع الدولار عند 18,42 جنيها بنفس أسعار الأمس.

وفى النهاية، استقر سعر صرف الدولار للشراء في بنك قناة السويس عند مستوى 18,29 بينما بلغ 18,39 جنيها للبيع فى بداية التعاملات.