الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء بلجيكا: المفوضية الأوروبية ستدرس فعالية العقوبات ضد روسيا

ألكسندر دي كرو
ألكسندر دي كرو

صرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأن قادة الاتحاد الأوروبي أوعزوا للمفوضية الأوروبية بدراسة مدى فعالية العقوبات التي تم تبنيها ضد روسيا، وسد "الفجوات المحتملة" فيها.

وقال دي كرو للصحفيين عقب اختتام قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "سيتعين على المفوضية الأوروبية دراسة تأثير العقوبات، لفهم ما إذا كان هناك أي شيء بحاجة إلى توضيح في الإجراءات الحالية".

وأضاف: "الأولوية الآن تعود لإزالة نقاط الضعف، وكذلك منع الالتفاف المحتمل على العقوبات. لقد تلقت المفوضية الأوروبية تعليمات بدراسة هذه القضية بالتفصيل".

وذكر كرو أنه يتعين على المفوضية الأوروبية أيضا النظر في عقوبات إضافية محتملة، مشددا مع ذلك على أنه "يظل المبدأ الأساسي هو ضرورة أن يكون تأثير هذه العقوبات على روسيا أكبر بكثير منه على الجانب الأوروبي".

وحذر دي كرو من أن الحظر الفوري والشامل على واردات النفط أو الغاز الروسي سيكون له "تأثير مدمر" على الاقتصاد الأوروبي، وقال: "نحن لسنا في حالة حرب مع أنفسنا.. النية ليست فرض عقوبات من شأنها أن تضعف اقتصادنا من دون داع".

وبعد شن الجيش الروسي في 24 فبراير عملية خاصة لنزع عسكرة أوكرانيا، اعتمد الاتحاد الأوروبي أربع حزم من العقوبات ضد الأفراد والمؤسسات وقطاعي المال والطاقة في روسيا.

 

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على هامش الأزمة

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