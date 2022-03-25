الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسي صينى: الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون

السفارة الصينية في
السفارة الصينية في واشنطن

ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن واشنطن وبكين يمكنهما وتحتاجان إلى التعاون لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني على الرغم من اختلاف نهجيهما.

وقال المتحدث باسم السفارة ليو بنغ يوى للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي "أعتقد أن الصين والولايات المتحدة يمكن أن تتعاونا بشأن القضية الأوكرانية".

وأضاف ليو أنه على الرغم من اختلاف موقفي ونهجي الصين والولايات المتحدة بشأن القضية الأوكرانية، إلا أن الجانبين "بحاجة إلى التعاون".

وأشار ليو إلى أنه من أجل إقامة هذا التعاون، فإن "لعبة إلقاء اللوم" يجب أن تتوقف ويجب حل "الاتهامات"، وأن الصين تقول للولايات المتحدة إنها (الولايات المتحدة) قد تحتاج إلى اتباع سبيل أفضل للتواصل مع جميع الأطراف بدلا من فرض عقوبات أحادية الجانب -- وهو ما تعارضه الصين.

وذكر أن "النتيجة الفورية" يجب أن تكون "حل الأزمة الآن، لأنه يتعين علينا وقف الخسارة في أسرع وقت ممكن، ولا نريد أن يتصاعد الوضع إلى الحد الذي لا يمكننا معه السيطرة عليه".

وأكد على ضرورة إنهاء الصراع بطريقة تلتقي فيها روسيا وأوكرانيا في "منتصف الطريق" وتتوصلان إلى اتفاق من خلال التفاوض.

وأضاف ليو "لديهم شواغلهم"، مشيرا إلى أنه "إذا ما عولجت الشواغل، أعتقد أنه يمكنهم إنهاء العمل العسكري، ثم يعودون إلى طاولة المفاوضات".

 و علي صعيد آخر ، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن الصين سجلت 1366 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 مارس مقارنة مع 2054 في اليوم السابق.
 

وأضافت أن الإصابات بينها 1301 إصابة محلية مقارنة مع 2010 في اليوم السابق  ولم تسجل الصين وفيات جديدة، مما يعني أن حصيلة الوفيات تظل 4638.
 

وسجل بر الصين الرئيسي 140651 إصابة حتى 24 مارس.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

 ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

تعاون الولايات المتحدة الصين روسي دبلوماسي دبلوماسى صينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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