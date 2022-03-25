الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يزور الجمعة مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن سيزور الجمعة مدينة رزيسو البولندية الواقعة على بُعد 80 كلم من الحدود مع أوكرانيا، في خطوة تأتي في وقت يسعى فيه لإبراز الموقف الغربي الحازم بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.


وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن الذي سيصل إلى المدينة البولندية آتياً من بروكسل، المحطة الأولى في جولته الأوروبية، سيكون في استقباله في رزيسو نظيره البولندي أندريه دودا وسيطّلع على سير عمليات إغاثة اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا وسيلتقي أيضاً عسكريين أميركيين منتشرين في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

أوكرانيا بايدن راني الحدود مع أوكرانيا الجمعة اوكراني

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على هامش الأزمة

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