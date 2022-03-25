الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الجيش الصحراوى» يقصف مواقع للقوات المغربية بقطاع المحبس

قصف مواقع للقوات
قصف مواقع للقوات المغربية

شن "الجيش الصحراوي" هجمات على تجمعات للقوات المغربية بمنطقة أودي أم أركبة بقطاع المحبس.

 

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) "أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز القوات المغربية المتخندقة بمنطقة أودي أم اركبة بقطاع  المحبس".

 

و كانت مفارز من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها الأربعاء على تخندقات للجيش المغربي بقطاعي المحبس والكلتة، مستهدفة تمركزات في مناطق أجبيلات الخظر، لعكد، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد، حسب البيان.

 

و أشار البيان إلى استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على معاقل القوات المغربية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي.

المغرب الجيش مغربية الصحراوي قوات المغربي

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