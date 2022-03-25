مستشار النمسا يدعو لحل أوروبى مشترك للتغلب على أزمة الغاز الروسى

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر إلى إيجاد حل أوروبي مشترك لتأمين احتياجات دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا من الغاز الطبيعي.



جاء ذلك في تصريحات المستشار النمساوي في بروكسل اليوم تعقيبا على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة دفع تكاليف إمدادات الغاز في المستقبل من قبل "الدول غير الصديقة" بالروبل الروسي.



وأعرب نيهمر عن تزايد المخاوف الأوروبية من حدوث أزمة في سوق الطاقة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للنمسا فإن الغاز الروسي يلعب "دورًا مركزيًا" و يجب ضمان توافر إمدادات الطاقة للناس بشكل أساسي.

وذكر نيهمر أنه بالإضافة إلى النمسا تتأثر ألمانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا أيضًا بالغاز الروسي من حيث أمن الإمدادات.