الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص دهسه قطار فى أسوان

مصرع شخص دهسه قطار
مصرع شخص دهسه قطار

شهدت منطقة السيل بمدينة أسوان، مساء الخميس، لفظ شخص أنفاسه الأخيرة بعد أن دهسه قطار أسفل عجلاته أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

 

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

 

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز أسوان يفيد بلفظ شخص يدعى "خ. س" يبلغ من العمر 53 عامًا أنفاسه الأخيرة إثر دهسه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

 

وتوجه ضباط وحدة مباحث مركز أسوان إلى مكان الواقعة لمعاينة الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

أسوان قطار السكة الحديد سيارة إسعاف أمن أسوان الحادث

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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