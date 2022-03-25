الجمعة 25 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الجمعة 25-3 -2022

اليورو
اليورو

يُقدم لكم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة  سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-3-2022، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 25-3 –2022

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك الأهلي المصري، اليوم عند مستوى 20.20 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك مصر

ووصل سعر صرف اليورو على مستوى الشراء مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر، إلى مستوى 20.20 جنيه، و20.45 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما جاءت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 20.22 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية.

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

و جاءت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.23 جنيه للشراء، و120.27 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

 

سعر اليورو في بنك المشرق

كما بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك المشرق عند 20.22 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

كما وصلت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 20.04 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 25-3 -2022

و اليورو هو العملة الرسمية لتسع عشرة دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتُعرف مجموعة الدول هذه باسم منطقة اليورو، وتضم 343 مليون مواطنٍ تقريبًا وفقًا لإحصاءات العام 2019.

 

ويعتبر اليورو، الذي يُقسم إلى 100 سنت، ثاني أكبر العملات وأكثرها تداولًا في سوق صرف العملات الأجنبية بعد الدولار الأمريكي.

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على هامش الأزمة

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