النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مخبز بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حادث حريق داخل مخبز سياحي بقرية الودي بمنطقة العرب بدائرة مركز شرطة الصف، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لتحديد الأسباب التي أدت لذلك.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخبز سياحي بقرية الودي بمنطقة العرب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.