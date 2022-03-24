فرصة لحضور مباراة الإياب.. توقع نتيجة مباراة مصر والسنغال (فيديو)

طرحت شركة tazkarti الوكيل الحصري لبيع تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، فرصة لحضور مبارة الإياب مصر والسنغال.



وبتوقع نتيجة المباراة عبر "بي آر كود" يمكنك حضور مباراة الإياب بالسنغال.



ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة منتخب السنغال على استاد القاهرة غدًا الجمعة فى إطار منافسات الدور الحاسم من تصفيات المونديال عن القارة السمراء.



فيما تحدد يوم الثلاثاء المقبل فى السابعة مساء موعدا لمباراة العودة، والتى تقرر لها على ملعب أولمبى الجديد بالعاصمة السنغالية داكار.