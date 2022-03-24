الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 54 محضرًا فى حملة مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ

حملة مكبرة على الأسواق
حملة مكبرة على الأسواق

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن «الحامول، سيدي سالم، دسوق، الرياض ، فوه» بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 54 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة في المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

تمكنت الحملات من تحرير 54 محضرًا، من بينهم محضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، و11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضراً خاصة بالنظافة، و11 محضراً عدم وجود شهادة صحية، و9 محاضر متنوعة، و5 محاضر لضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وأخرى مذبوحة خارج السلخانة.

مباحث التموين الصحة كفر الشيخ حملات نظافة شهادة مواطن التموين الطب البيطري

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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تحرير 54 محضرًا فى حملة مكبرة على الأسواق بكفر الشيخ

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