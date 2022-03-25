الجمعة 25 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«من البث المباشر لـ مكالمة فيديو».. لصوص منحوسين كشفوا عن نفسهم على الهواء مباشرة

سرقة هاتف
سرقة هاتف

تعددت وقائع سرقة الهواتف المحمولة في الشوارع وعلى الدائري ولكن الأغرب في تلك الوقائع هو حظ الحرامي المنحوس الذي يظهر على الهواء مباشرة من خلال شاشة الهاتف أثناء إجراء بث مباشر أو مكالمة فيديو.

وفي سياق ذلك، نستعرض خلال السطور القادمة تفاصيل وقعتين كشف فيهما الحرامي عن نفسه أثناء سرقة الهاتف المحمول.

مكالمة فيديو تقود الأمن لتحديد هوية سارق هاتف فتاة قنا

قاد حظ اللص المنحوس إلى قوات الأمن عقب أن كشفتها مكالمة فيديو كانت تجريها فتاة مع صديقتها وقت خطف اللص الهاتف.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين ، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم شرطة قنا بضبط لص يدعى "علي" ، المتهم بسرقة هاتف فتاة أثناء إجرائها مكالمة فيديو مع صديقتها أمام مستشفى الهلال بقنا.

وقالت الفتاة في المحضر، أثناء إجرائي مكالمة هاتفية بالفيديو مع صديقتي بأحد شوارع مدينة قنا، سرق لص هاتفي من يدي وفر هاربا، وعقب سرقة المتهم للهاتف، نظر خلال الشاشة وتمكنت صديقتي من التقاط صورة لوجهه، ونشرتها على موقع مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

سرقة هاتف صحفي خلال بث مباشر على الدائري

وفي واقعة أثارت ضحكات العالم عندما كشف متهم عن وجهه عقب سرقة هاتف محمول لصحفي أثناء قيام الأخير بعمل بث مباشر "live".

وقالت الداخلية في بيان لها عقب الحادث أن أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن خطف هاتف محمول من صحفي على حال تواجده أعلى الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذ بالفرار.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وكذا الدراجة النارية المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (تاجر - مقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبط الأخير وبحوزته الهاتف المستولى عليه واعترف بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواقع التواصل فيس بوك الداخلية عمل بوك محمول اجتماع فيس مدير صحفي مستشفى الطريق الدائري نشر صور إمام حادث

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على هامش الأزمة

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