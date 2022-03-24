الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن فى أسبوع».. تكريم الأمهات المثاليات وزيادة المعاشات

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الأنشطة خلال الفترة من 19 - 24 نستعرضها فى التقرير التالي:-

السبت 19 مارس

- «التضامن» تنظم الملتقى التطوعي لبرنامج فرصة
تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، فعاليات الملتقى التدريبي الخاص بمتطوعي الدعم والإرشاد الذي ينظمه برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
https://www.dostor.org/3747946


الأحد  20 مارس

-وزيرة التضامن: الرئيس السيسى يحضر احتفالية تكريم الأمهات المثاليات
أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022 تقام يوم الأربعاء المقبل بحضور الرئيس  عبدالفتاح السيسي.

https://www.dostor.org/3748802


الاثنين  21 مارس

-التأمينات: صرف زيادة المعاشات أول أبريل

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، إنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية، تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 بحد أدني 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها.

https://www.dostor.org/3750027


الثلاثاء  22  مارس
-وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلا مأوى فى 8 محافظات

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوي بالتعامل مع بلاغات واردة للوزارة في عدد من المحافظات، وعلى الفور قام فريق أطفال وكبار بلامأوي "وحدة جنوب القاهرة" بإنقاذ المواطنة ز.أ 60 عامًا من محافظة قنا، حيث قابلها الفريق بمنطقة الملك الصالح، وتم إيداعها بدار قنطار الخير بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والكشوفات الطبية
https://www.dostor.org/3750930

الأربعاء  23 مارس

-وزيرة التضامن: 74% من مستفيدي «تكافل وكرامة» سيدات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة موجودة فى كل بيت مصرى، فهى بطلة مارست دورها فى الأسرة المصرية.

https://www.dostor.org/3751710


الخميس 24 مارس

-«علاج الإدمان»: حملات مفاجئة للكشف على سائقي الحافلات المدرسية

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه المواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬
https://www.dostor.org/3753166

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الدكتورة نيفين القباج زيادة المعاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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