الجمعة 25 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليلة من الشعر والغناء بمكتبة الميكروفون في الدقي (صور)

من أجواء أمسية كل
من أجواء أمسية "كل ده كان ليه" بمكتبة الميكرفون

بدأت، منذ قليل، فعاليات الأمسية الفنية "كل ده كان ليه" بمكتبة الميكروفون بالدقي بمشاركة كل من شاعر العامية رامي وفا، والمطربة ريهام فتحي، وعازف العود عبد الله سامي.

وشهدت الأمسية الفنية حضور عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا مع أبيات رامي وفا من دواوينه "مايم، عشرينات الذى يعد الإصدار الثاني له بدائه منذ أربع سنوات تقريبًا، عبارة عن ثلاث قصائد طويلة ذاتية، وديوان وربنا ييشرح لي"، ومع أغنيات ريهام فتحي المطربة والممثلة مسرحية الطالبة بأكاديمية الفنون، ونغمات عبد الله سامي عازف العود أحد المشاركين بتأليف وعزف موسيقي عرض" مين اللي بنى السد" كلية علوم جامعة حلوان، وعرض " السد " فرقة حرة في مسرح الهوسابير، والمشارك في مسابقة جامعة حلوان كلية تجارة والحاصل على المركز الأول في عزف العود، والدارس حاليا في بيت العود العربي تحت إشراف نصير شمة .

يذكر أن، رامي وفا شاعر عامية، حصل على جائزة أحمد فؤاد نجم (قائمة قصيرة) عن ديوانه الأول "مايم" عام 2016، كما حصل على جائزة أحمد فؤاد نجم (المركز الأول) عن ديوانه الثالث "وربنا بيشرح لي" عام 2022 ، كما كتب أغاني وأشعار عدد من العروض المسرحية في مهرجان الجامعات ومهرجان إبداع.

ريهام فتحي، حاصلة على العديد من الجوائز فى مجال التمثيل المسرحى، شاركت كمغنية وعازفة إيقاع بفرقة " طبلة الست " المختصة بأغانى الفلكلور والتراث، شاركت بالغناء فى فرقة " الأولة بلدى " المختصة بأغانى الشيخ إمام.

وتحرص مكتبة الميكروفون على إقامة العديد من معارض الكتاب المحلية داخل فروعها في القاهرة والمحافظات، حيث أقيم معرض كتاب مدينة نصر في الفترة من 23 ديسمبر حتى 2 يناير، في مقر الفرع بمنطقة مدينة نصر بالعاصمة.

مكتبة الميكروفون بالدقي ريهام فتحي عازف العود عبد الله سامي شاعر العامية رامي وفا عشرينات

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

رئيس «شعبة الذهب» يكشف موعد انخفاض أسعار المعدن النفيس

بنك تنمية الصادرات: لا تعليمات من البنك المركزى بوقف استيراد بعض السلع

«هزّت» علم مصر.. العقوبة المتوقعة على «نجلا» بعد فيديو «يلا يا مصريين»

على أجهزة التنفس.. ابنة أحمد حلاوة تكشف آخر التطورات الصحية لوالدها

اللواء مصطفى كامل: بورسعيد أولى المحافظات فى البحث عن التنمية

مصادر: قمة رباعية فى العقبة تضم مصر والإمارات والأردن والعراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ناصر والسادات بعيون سوفيتية

إبراهيم فرغلى

«أطلس الخفاء» لمنصورة عزالدين.. العزلة كقرار جلاد الذات وضحيتها معًا

ماجد حبته

ثلاث قمم فى يوم واحد!

مدحت شنن

المؤامرة تحت مجهر الإدراك

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يلتقى وزير الخارجية الأمريكى فى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

مُستوطنون إسرائيليون يتلفون سيارات بالشيخ جراح وآخرون يحرقون أجزاءً من مسجد فى نابلس

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية