ليلة من الشعر والغناء بمكتبة الميكروفون في الدقي (صور)

بدأت، منذ قليل، فعاليات الأمسية الفنية "كل ده كان ليه" بمكتبة الميكروفون بالدقي بمشاركة كل من شاعر العامية رامي وفا، والمطربة ريهام فتحي، وعازف العود عبد الله سامي.

وشهدت الأمسية الفنية حضور عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا مع أبيات رامي وفا من دواوينه "مايم، عشرينات الذى يعد الإصدار الثاني له بدائه منذ أربع سنوات تقريبًا، عبارة عن ثلاث قصائد طويلة ذاتية، وديوان وربنا ييشرح لي"، ومع أغنيات ريهام فتحي المطربة والممثلة مسرحية الطالبة بأكاديمية الفنون، ونغمات عبد الله سامي عازف العود أحد المشاركين بتأليف وعزف موسيقي عرض" مين اللي بنى السد" كلية علوم جامعة حلوان، وعرض " السد " فرقة حرة في مسرح الهوسابير، والمشارك في مسابقة جامعة حلوان كلية تجارة والحاصل على المركز الأول في عزف العود، والدارس حاليا في بيت العود العربي تحت إشراف نصير شمة .

يذكر أن، رامي وفا شاعر عامية، حصل على جائزة أحمد فؤاد نجم (قائمة قصيرة) عن ديوانه الأول "مايم" عام 2016، كما حصل على جائزة أحمد فؤاد نجم (المركز الأول) عن ديوانه الثالث "وربنا بيشرح لي" عام 2022 ، كما كتب أغاني وأشعار عدد من العروض المسرحية في مهرجان الجامعات ومهرجان إبداع.

ريهام فتحي، حاصلة على العديد من الجوائز فى مجال التمثيل المسرحى، شاركت كمغنية وعازفة إيقاع بفرقة " طبلة الست " المختصة بأغانى الفلكلور والتراث، شاركت بالغناء فى فرقة " الأولة بلدى " المختصة بأغانى الشيخ إمام.

وتحرص مكتبة الميكروفون على إقامة العديد من معارض الكتاب المحلية داخل فروعها في القاهرة والمحافظات، حيث أقيم معرض كتاب مدينة نصر في الفترة من 23 ديسمبر حتى 2 يناير، في مقر الفرع بمنطقة مدينة نصر بالعاصمة.