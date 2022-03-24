«حروب الجيل الرابع والخامس كأحد أدوات مواجهة الإرهاب».. ندوة بجامعة المنصورة

نظمت كلية التجارة بالتعاون مع لجنة مكافحة الإرهاب التطرف بالجامعة، اليوم الخميس، ندوة الثقافية بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة بعنوان: "حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية التصدي لها" يحاضر فيها ناجي شهود الخبير الاستراتيجي، ومحمد الشافعي المؤرخ والصحفي بجريدة الهلال تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة.

وتأتي الندوة في إطار استمرار فعاليات الخطة الاستراتيجية للجنة مواجهة الإرهاب والتطرف بالجامعة برئاسة الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق وتنظيم دكتوره سماح حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق الدكتور تامر محمد صالح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ونائب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالجامعة.



وإيماء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب في مصر، وحرصا من الجامعة على زيادة وعي الشباب الجامعي وثقل الملكات الشخصية لهم والارتقاء بأفكارهم .

حيث بدأت الندوة بكلمة اللواء ناجي شهود أوضح خلالها عن ماهية حروب الجيل الرابع والخامس وأثرها على مكتسبات ومقدرات الدول وكيفية التصدي لها وأثرها على مفاهيم الشباب بصفتهم أهم ركائز النهوض بالدول كما تطرق لمفهوم القوى الناعمة كأحد أدوات مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس مع اختلاف مسمياتها أنواعها وأساليبها .



وأعقب ذلك تفضل محمد الشافعي بإلقاء كلمته تحدث خلالها عن أهمية توعية الشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية حتى لا يكونوا فريسة سهلة لأدوات حروب الجيل الرابع والخامس كما أوضح أن عماد أي دولة هو العنصر البشري (الشباب) لأنهم هم قاطرة النهوض بالدول فيجب زيادة وعي الشباب وثقل الملكات الشخصية لهم حتى يكونوا قادرين على مواجهة كافة التحديات التي تواجه وطننا الغالي ومساندة القيادة السياسية في مواجهة والتصدي لكافة أنواع حروب الجيل الرابع والخامس باختلاف مسمياتها.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع جميع الطلاب والاستماع إلى استفساراتهم والرد عليها .