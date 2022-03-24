الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى محيط مطار «آدم عدى» بالصومال

سامح شكري
سامح شكري

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي شهده محيط مطار «آدم عدي» الدولي بالعاصمة الصومالية «مقديشيو»، أمس الأربعاء، مسفرا عن عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ووقوفها بجواره في مواجهة أي محاولات غادرة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.

مصر مطار الهجوم الإرهابي مقديشيو العاصمة الصومالية الصومال

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على هامش الأزمة

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