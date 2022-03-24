مصر تدين الهجوم الإرهابى فى محيط مطار «آدم عدى» بالصومال

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي شهده محيط مطار «آدم عدي» الدولي بالعاصمة الصومالية «مقديشيو»، أمس الأربعاء، مسفرا عن عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ووقوفها بجواره في مواجهة أي محاولات غادرة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.