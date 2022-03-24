المؤبد لفلاح المنيا بتهمة هتك عرض طفلة

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد وبحضور محمد أبو زيد وكيل النيابة وبأمانة سر نبيل بشرى ومحمد هارون بمعاقبة المتهم رجب .ع.م.م بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام والزامه بدفع المصاريف الجنائية.

كشفت تحقيقات نيابة مركز العدوة فى القضية رقم 9179 لسنة 2021 جنايات مركز العدوة والمقيدة برقم 1419/2021 كلى نيابات شمال المنيا والتى أحالها المستشار طارق جلال المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا إلى محكمة الجنايات لأنه فى يوم 15 أكتوبر الماضي قام رجب .ع.م.م 51 سنة فلاح بهتك عرض المجني عليها الطفلة س.ح.ع والتى لم تبلغ من العمر 18 عاما وكان ذلك بالقوة والتهديد باستغلال صورها وأثناء تواجدها دخل خفية وقام باستخدام الإكراه كوسيلة لعرقلة وتعطيل مقاومتها قاصدا هتك عرضها .

ارتكب المتهم أفعالا مخلة بالحياء مع المجنى عليها وكان ذلك في غير العلانية، تعرض المجنى عليها بإتيان أفعال جنسية وإباحية معها وكان ذلك في مكان خاص بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية عرض حياة الطفلة وأمنها وصحتها للخطر.

وبسؤال المقدم محمد صلاح رئيس مباحث العدوة ي.خ.م 29 سنة ربة منزل والدة المجنى عليها قالت إن المتهم تعدى جنسيا كرها عنها قاصدا من ذلك هتك عرضها وترك ذلك الإكراه أثار إصابة المجنى عليها .

بينما شهد الطفل م.ح.ع 12سنة كونه شقيقها أنه أثناء القرب من الغرفة محل الواقعة شاهد المتهم مكبلا المجنى عليها من رقبتها وملاصق جسده بجسدها.

أكدت التحريات الأولية صحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض المجنى عليها بأن دلف الى مكان تواجدها بمفردها وما أن ظفر بها حتى قام باطاله يده على مواطن عفتها وعورتها وملامسة جسدها قاصدا هتك عرض المجنى عليها.

وأفاد تقرير إدارة الطفولة والأمومة أن الطفلة قد وقعت للتعرض للخطر وأن الواقعة نتجت عنها أضرار نفسية وجسدية سيئة للطفلة.

بينما ذكر تقرير مصلحة الطب الشرعي بالكشف الطبي على المجنى عليها بأن غشاء البكاره سليم ووجد أصابتها بالرقبة نتيجة ضغط يد المتهم على رقبتها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.