الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صحيفة: ارتفاع أسعار الغاز في بريطانيا بسبب طلب بوتين الدفع بالروبل

الغاز
الغاز

قالت صحيفة (اكسبريس) البريطانية إن أسعار الغاز في المملكة المتحدة سترتفع بعد أن طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن صادراتها إلى تلك الدول "غير الصديقة" بالعملة الوطنية الروسية "الروبل".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بدأت فيه العقوبات الدولية تسري على الاقتصاد الروسي، تاركة بوتين يستخدم المورد كوسيلة ضغط، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

ورأت الصحيفة أن الأمر سيترك - الآن - للدول الأوروبية للاختيار بين شراء العملة الروسية والحفاظ على سعرها ورفعه أو فقدان إمدادات الغاز الحيوية في ذروة أزمة الطاقة الحساسة بالفعل.

يشار إلى أن أوروبا تحصل على حوالي 40 في المائة من الغاز من روسيا.

اسعار الغاز فلاديمير بوتين المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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