الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

وفد «صحة النواب» يزور مركز طب أسرة العماري بالأقصر

وفد الصحة خلال جولته
وفد الصحة خلال جولته التفقدية

تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، والدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، والدكتور محمود أبوالخير وكيل اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتور محمد العماري مركز طب أسرة منشأة العماري بالأقصر.

واستقبل الوفد البرلماني الدكتور أحمد حماد، رئيس الرعاية الأولية بالوحدة الذي قام باصطحاب الوفد البرلماني في جولة تفقدية للمركز الذي يحتوي على 3 طوابق تشمل الطوارئ وقسم الأشعة والتطعيمات بجانب العيادات الداخلية متخصصة. 

ضم الوفد د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبوالخير وكيلا اللجنة، والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة، والدكتورة سهير عبدالحمید، والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبدالحليم والدكتورة راوية مختار الدكتورة إيرين سعد والدكتور محمود عزب.

وتفقد الوفد عددًا من المستشفيات في مختلف المراكز بمحافظة الأقصر، للوقوف على أعمال تطويرها، حيث تستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام يتفقد خلالها الوفد مبنى الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، ومركز طب الأسرة الجديد وكذلك عددا من المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظة.

الأقصر أحمد الاولى لحم محافظ تطوير محمد ابو

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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