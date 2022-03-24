فرصة استثمارية.. آراء المواطنين حول شراء شهادات الـ 18% الادخارية

أعلن بنكا مصر والأهلي المصري، عن طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% لمدة عام، وفي سياق ذلك رصدت “الدستور” آراء المواطنين خلال شرائهم لتلك الشهادات.

قال أحمد نادر، أحد المواطنين، إن تلك الشهادات هي فرصة استثمارية تتيحها الدولة للحد من الأزمة العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف رضا السيد، أحد المواطنين أنه جاء لكسر وديعته البنكية وتحويل أموالها لشراء شهادات استثمارية بقيمة ال ١٨٪، خاصة أنها لمدة قصيرة الأمد وهي عام واحد وبربح استثماري يصرف قيمته شهريا، ما يمثل انفراجة بعد ثبات سعر الفائدة خلال العامين الماضيين، وهذة خطوة جيدة إذا تم ادخار مبلغ بفائدة جيدة شهريا، يصرف منه في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وتابع محمد فؤاد، أحد المواطنين، أنه من الجيد أن تلك الشهادات طرحت بدءا من قيمة ال ١٠٠٠ ومضاعفاتها، وهذا تسهيلا للشباب لاستثمار مدخراتهم البسيطة بدلا من ركودها.

هذا وقد أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، عن ارتفاع حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18%، والتي أطلقها البنكان عقب قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1%، حيث بلغت 105 مليارات جنيه خلال 3 أيام.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي أعلن أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى ستة شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.