الخميس 24 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسالة تقدير وامتنان.. تفاصيل مكالمة الرئيس السيسى ورئيس أوكرانيا

جريدة الدستور

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس زيلينسكي أحاط  الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية فى إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكداً دعم مصر كافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك  متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن التطورات الميدانية المتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم. 
وقد أعرب الرئيس زيلينسكي من جانبه عن خالص التقدير  والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم  سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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