نجوم الملاعب لـ«الدستور»: الثقة بالنفس والإصرارعلى الفوز طريقنا للوصول لـ«قطر 2022»

ينتظر محبو المنتخب الوطنى المصرى، فى الداخل والخارج، المباراة التى ستجمعه بنظيره السنغالى، اليوم، فى ذهاب الدور النهائى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢، بحضور ٦٥ ألف مشجع.

ويسعى منتخب الساجدين لتحقيق نتيجة مطمئنة، تساعده على حسم مباراة الإياب، التى ستقام الثلاثاء المقبل، فى العاصمة السنغالية داكار، لانتزاع تذكرة التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخ المشاركات المصرية.

«الدستور» ناقشت عددًا من نجوم كرة القدم، حول الطريقة الأفضل للتعامل مع منتخب السنغال، وكيفية تعزيز فرص مصر فى الفوز.

أشرف قاسم:النَفَس الطويل مفتاح النصر

كابتن أشرف قاسم، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، قال إن المباراة ستكون صعبة، لذا لا بد من الاستعداد لها بشكل جيد، على المستويين المعنوى والبدنى، مؤكدًا: «لا بد من أن يكون اللاعبون فى كامل تركيزهم».

وأوضح «قاسم»: «صاحب النفس الطويل هو من سيحقق الفوز.. فالصبر هو مفتاح هذه المباراة، وعلينا ألا نتوتر إن تأخر تسجيل الأهداف»، مشيرًا إلى أنه «من الصعب أن تنتهى مباراة كهذه بفارق كبير فى الأهداف لأى طرف». ولفت إلى أهمية اللعب بخطة متوازنة، وعدم التقدم للأمام وترك المساحات فى الخلف، خاصة أن المنتخب السنغالى يجيد تنفيذ الهجمات المرتدة، وسيعتمد على الاختراق من الأطراف خلف دفاعات المنتخب الوطنى.

ووجه «قاسم» نصيحته للبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بضرورة توظيف كل لاعب فى مركزه حتى يستطيع أن يقدم أفضل ما لديه.

محمد يوسف:تجنب الأخطاء الفردية

قال محمد يوسف، نجم المنتخب الوطنى والأهلى السابق، إن على لاعبى المنتخب الاستفادة من حضور الجماهير، ووضع المنتخب السنغالى تحت ضغط. وأضاف «يوسف»: «أتمنى أن أرى كل لاعب فى كامل فورمته، وأن يتجنب كل منهم الوقوع فى الأخطاء الفردية»، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على ساديو مانى، مهاجم المنتخب السنغالى، وعدم ترك أى مساحة له للتحرك. وأوضح: «لا بد من وجود رقابة قوية على لاعبى السنغال، خاصة فى الكرات العرضية، التى يجيدها أسود التيرانجا»، وطالب الجمهور بمساندة المنتخب الوطنى فى تلك المواجهة «لن يستطيع أى مدرب إرضاء الجمهور.. فمهما كانت اختياراته منضبطة سيصادف هجومًا عليه».

سمير كمونة:الهدف المبكر يُسهِّل المهمة

سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أكد أن تسجيل هدف مبكر سيسهل المهمة على المنتخب الوطنى، مؤكدًا: «لا بد أن ينجح كيروش فى ذلك».

وأشار «كمونة» إلى أنه «على بعض لاعبى المنتخب استغلال فرص المشاركة وإثبات أنفسهم فى تلك المواجهة، وعلى رأسهم محمد مجدى (أفشة) وعمر مرموش»، مشددًا على أن أحمد أبوالفتوح سيكون ورقة لعب مهمة، وطالب «كيروش» بضرورة منحه حرية فى الجانب الهجومى للاستفادة من المهارة الفردية له والكرات العرضية التى يجيدها بشكل كبير. وتابع: «على كيروش أن يستشير الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى قبل وضع التشكيل، وأن يستمع لكل الآراء فى تلك المواجهة».

فاروق جعفر:نمتلك أوراقًا رابحة

كشف فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، عن أن هناك مبالغة فى تصوير قوة السنغال، مؤكدًا: «منتخب الفراعنة أفضل من نظيره السنغالى، وقد واجهنا السنغاليين فى نهائى بطولة الأمم الإفريقية، ورغم أننا كنا فى أسوأ حالاتنا، نجحنا فى الخروج من المباراة بالتعادل، قبل أن تحسم لصالحهم بركلات الترجيح».

وأضاف «جعفر»: «لا بد أن يثق اللاعبون المصريون فى أنفسهم وفى قدرتهم على الفوز، فمنتخب مصر هو الأفضل فى قارة إفريقيا، ويملك أفضل لاعب كرة فى العالم وهو محمد صلاح، ويجب أن يتم توظيف اللاعبين وفق إمكاناتهم».

وتابع: «منتخب مصر يملك لاعبين من طراز فريد على مستوى التشكيل الأساسى والاحتياطى، وهناك أوراق رابحة مع كيروش، وعليه ألا يجازف».

وتوقع أن يكون مصطفى محمد مفاجأة مباراة السنغال، وأن يسجل هدف الصعود لنهائيات كأس العالم بقطر.